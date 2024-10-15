Алексей Потапов: «Руководство «Спартака» предъявляет претензии Голдобину»

Алексей Потапов заявил, что в «Спартаке» недовольны игрой Николая Голдобина.

Форвард набрал 8 (2+6) очков в 14 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

«Мне кажется, сейчас большие претензии к Николаю Голдобину.

Они в связке с Павлом Порядиным еще более-менее смотрятся. Иван Морозов в связке с Павлом – нормально. Но когда туда ставят Голдобина, уже намечается дисбаланс.

Насколько я знаю, предъявлялись претензии – и мало того от тренерского штаба, но уже и руководство предъявляет претензии Николаю», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.