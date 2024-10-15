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Гусев о том, что перестал быть капитаном «Динамо»: «Тренер уже все сказал по этому поводу. Я занимаюсь своим делом»

Никита Гусев высказался о передаче капитанской нашивки в «Динамо».

Форвард провел второй матч подряд без статуса капитана команды.

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, что это было сделано, чтобы олимпийский чемпион мог сосредоточиться на игре.

«Думаю, тренер по этому поводу уже все сказал, и я занимаюсь своим делом», – сказал Никита Гусев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
logoАлексей Кудашов
logoКХЛ
logoНикита Гусев
logoДинамо Москва
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