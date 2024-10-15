Гусев о том, что перестал быть капитаном «Динамо»: «Тренер уже все сказал по этому поводу. Я занимаюсь своим делом»
Никита Гусев высказался о передаче капитанской нашивки в «Динамо».
Форвард провел второй матч подряд без статуса капитана команды.
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, что это было сделано, чтобы олимпийский чемпион мог сосредоточиться на игре.
«Думаю, тренер по этому поводу уже все сказал, и я занимаюсь своим делом», – сказал Никита Гусев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости