Калинин получит 30 млн рублей по двухлетнему контракту с «Витязем» (Metaratings)
Сергей Калинин заработает около 30 миллионов рублей в «Витязе».
33-летний нападающий ранее подписал соглашение на два года с клубом из Подмосковья.
Его зарплата составит около 30 миллионов рублей, сообщает Metaratings.
Ключевым вопросом был срок договора. Калинин не хотел становиться свободным агентом после этого сезона.
В прошлом сезоне Калинин выступал за «Трактор» и набрал 19 (4+15) очков в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
На данный момент в лиге хоккеист провел 584 игры в регулярных чемпионатах и отметился 210 (91+119) баллами за результативность.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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