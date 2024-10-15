Калинин получит 30 млн рублей по двухлетнему контракту с «Витязем» (Metaratings)

Сергей Калинин заработает около 30 миллионов рублей в «Витязе».

33-летний нападающий ранее подписал соглашение на два года с клубом из Подмосковья.

Его зарплата составит около 30 миллионов рублей, сообщает Metaratings.

Ключевым вопросом был срок договора. Калинин не хотел становиться свободным агентом после этого сезона.

В прошлом сезоне Калинин выступал за «Трактор» и набрал 19 (4+15) очков в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

На данный момент в лиге хоккеист провел 584 игры в регулярных чемпионатах и отметился 210 (91+119) баллами за результативность.