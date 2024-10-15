Макар про поражение 2:6 и «минус 3» за полезность: «Близкий матч для «Колорадо» – если бы я не сыграл»

Кэйл Макар критически отнесся к своей игре против «Айлендерс».

«Колорадо » проиграл со счетом 2:6 в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Лидер обороны «Эвеланш» Кэйл Макар отметился результативной передачей в этой игре при полезности полезности «минус 3» и игровом времени 22:26.

«Я не играю в свою игру. Я строго отношусь к себе и должен играть лучше для своих партнеров по команде.

Конечно, это был бы более близкий матч, если бы я в нем не сыграл», – сказал Макар.

«Колорадо» уступил во всех трех матчах на старте этого сезона.