Макар про поражение 2:6 и «минус 3» за полезность: «Близкий матч для «Колорадо» – если бы я не сыграл»
Кэйл Макар критически отнесся к своей игре против «Айлендерс».
«Колорадо» проиграл со счетом 2:6 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Лидер обороны «Эвеланш» Кэйл Макар отметился результативной передачей в этой игре при полезности полезности «минус 3» и игровом времени 22:26.
«Я не играю в свою игру. Я строго отношусь к себе и должен играть лучше для своих партнеров по команде.
Конечно, это был бы более близкий матч, если бы я в нем не сыграл», – сказал Макар.
«Колорадо» уступил во всех трех матчах на старте этого сезона.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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