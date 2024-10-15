Валерий Каменский: «Динамо» потихоньку оживает. Ребята под нагрузкой, старт немного не задался. Но мастерство ведь никуда не делось»

Валерий Каменский считает, что дела «Динамо» начинают идти в гору.

Бело-голубые разгромили «Спартак» (5:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Обычно «Динамо » стартует очень хорошо. Сейчас ребята находятся под нагрузкой, старт немного не задался. Но, думаю, команда будет в верхней части турнирной таблицы. У команды есть опытный тренерский штаб и хоккеисты, которые знают, как побеждать. «Динамо» потихоньку оживает.

Трансферы? Надо судить по результату, сезон только начался. Я не могу судить игрока по нескольким встречам. Обычно судят по сезону.

Давайте подождем окончания сезона, а потом обсудим каждого игрока. Да, громких трансферов у команды не было, но «Динамо» сохранило состав, который в прошлом году занял на Западе первое место. Никуда ведь это мастерство не делось», – сказал вице-президент КХЛ по развитию.