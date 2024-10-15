Валерий Каменский: «Динамо» потихоньку оживает. Ребята под нагрузкой, старт немного не задался. Но мастерство ведь никуда не делось»
Валерий Каменский считает, что дела «Динамо» начинают идти в гору.
Бело-голубые разгромили «Спартак» (5:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Обычно «Динамо» стартует очень хорошо. Сейчас ребята находятся под нагрузкой, старт немного не задался. Но, думаю, команда будет в верхней части турнирной таблицы. У команды есть опытный тренерский штаб и хоккеисты, которые знают, как побеждать. «Динамо» потихоньку оживает.
Трансферы? Надо судить по результату, сезон только начался. Я не могу судить игрока по нескольким встречам. Обычно судят по сезону.
Давайте подождем окончания сезона, а потом обсудим каждого игрока. Да, громких трансферов у команды не было, но «Динамо» сохранило состав, который в прошлом году занял на Западе первое место. Никуда ведь это мастерство не делось», – сказал вице-президент КХЛ по развитию.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
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