Беднар о «Колорадо» после 2:6 от «Айлендерс»: «Наша игра мне не понравилась – от начала и до конца. Она ужасна. Никаких оправданий»
Джаред Беднар назвал игру «Колорадо» ужасной после поражения от «Айлендерс».
«Эвеланш» проиграли клубу с Лонг-Айленда на своей арене со счетом 2:6. Поражение стало третьим подряд на старте сезона, общая разница шайб – 10:20.
«Никаких оправданий. Наша игра мне не понравилась – от начала и до конца. Она ужасна. Сегодня мы намного хуже сыграли в обороне, чем в предыдущих играх.
Да, вы можете сказать, что и там было 4:8 и 4:6. Тоже неприятные результаты, но в обеих этих играх были моменты, которые мне нравились, и их было немало.
Сегодня вечером мне пришлось бы очень сильно потрудиться, чтобы найти то, что мне понравилось», – сказал главный тренер клуба из Денвера.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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