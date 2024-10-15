Беднар о «Колорадо» после 2:6 от «Айлендерс»: «Наша игра мне не понравилась – от начала и до конца. Она ужасна. Никаких оправданий»

Джаред Беднар назвал игру «Колорадо» ужасной после поражения от «Айлендерс».

«Эвеланш» проиграли клубу с Лонг-Айленда на своей арене со счетом 2:6. Поражение стало третьим подряд на старте сезона, общая разница шайб – 10:20.

«Никаких оправданий. Наша игра мне не понравилась – от начала и до конца. Она ужасна. Сегодня мы намного хуже сыграли в обороне, чем в предыдущих играх.

Да, вы можете сказать, что и там было 4:8 и 4:6. Тоже неприятные результаты, но в обеих этих играх были моменты, которые мне нравились, и их было немало.

Сегодня вечером мне пришлось бы очень сильно потрудиться, чтобы найти то, что мне понравилось», – сказал главный тренер клуба из Денвера.