В НХЛ – первая женщина-тренер! Уже рисует схемы «Сиэтлу» на решающие атаки

«Сиэтл» задает новую моду?

Первая в истории женщина-тренер дебютировала в команде НХЛ. Джессика Кэмпбелл ассистировала главному тренеру «Сиэтла» Дэну Байлсме в матче против «Сент-Луиса» (2:3).

Стартовый матч Кэмпбелл: вышла в белом костюме и дала установку на решающий штурм

На лавке Кэмпбелл выделялась не только антропометрически: Байлсма и другие тренеры появились в темных костюмах, а девушка – в ослепительно белом.

Джессика принимала активное участие в матче. Ее минута славы – тайм-аут незадолго до финальной сирены. При счете 2:3 Кэмпбелл собрала вокруг себя 6 игроков и, вооружившись маркером, оживленно описала им план спасения.

Идея была настолько масштабной, что Кэмпбелл не хватило одной стороны планшетки – пришлось перевернуть.

Главный тренер и другие помощники не вмешивались в процесс. Игроки не нарушили субординацию и внимательно выслушали монолог тренера.

В завершение защитник Брэндон Монтур задал вопрос, получил ответ, понимающе кивнул и поехал атаковать.

Концепция Кэмпбелл не сработала – за оставшиеся 40 секунд «Кракен» даже не закрепились в чужой зоне.

К Кэмпбелл было приковано повышенное внимание. Зрители бурно приветствовали ее на предматчевом представлении – взгляд выдавал волнение.

Журналисты общались с Джессикой накануне матча, в первом перерыве и после финальной сирены.

«Люди увидели, что на скамейке запасных может быть женщина-тренер. Это действительно особенное чувство для меня. Осознание того, что я являюсь частью чего-то гораздо большего, чем я сама, подпитывает и заставляет идти вперед», – призналась Кэмпбелл.

Во время матча на тренере был еще и микрофон – похоже, скоро мы не только увидим, но и услышим ее напутствия во время таймаута и другие реплики.

Кэмпбелл тренирует уже 7 лет, а все детство играла с мальчиками

Джессика родилась в канадской провинции Саскачеван. Ей 32 года. Кэмпбелл – протеже Байлсмы. Два сезона она отработала помощницей Дэна в команде АХЛ – «Коачелла Вэлли Файрбердс». Вскоре после того, как Байлсму пригласили в «Сиэтл», он позвал Джессику за собой.

К шумным мужским компаниям Кэмпбелл привыкла с детства. До 17 лет она играла вместе с мальчиками. Переход в Корнеллский университет стал в какой-то степени понижением – в женской команде Джессика стала безусловным лидером. За 131 игру она набрала 100 (46+54) очков.

Вместе со сборной Канады Кэмпбелл выиграла ЮЧМ-2009 и МЧМ-2010. На молодежном чемпионате Джессика была капитаном национальной команды и получила титул MVP турнира – 15 (7+8) баллов за 5 матчей.

На взрослом уровне у Джессики не сложилось. В 2015-м она взяла серебро взрослого чемпионата мира, а еще через два года повесила коньки на гвоздь. В конце десятых Кэмпбелл кратковременно вернулась – сыграла один сезон в Швеции.

Он она быстро нашла другое призвание в хоккее. Сразу после завершения игровой карьеры переориентировалась на тренерскую: с 2017-го по 2020-й помогала тренеру в Канадской школьной лиге, а затем поднялась – до мужских профессиональных лиг Швеции и Германии, где тоже исполняла функции помощника. В команде «Нюрнберг Айс Тайгерс» девушка совмещала ассистентство с позицией тренера по навыкам.

Универсальность привела Кэмпбелл к должности в сборной – она попала в штаб мужской сборной Германии на чемпионат мира-2022. Помимо этого, Джессика проводила индивидуальные тренировки. Среди тех, кто брал у нее уроки, есть и видные игроки НХЛ – экс-защитник «Чикаго» Брент Сибрук и лидер «Айлендерс» Мэтью Барзэл.

«Вероятно, я несколько раз бросал ей вызов, предлагая делать что-то по-другому или думать по-новому, – говорил Байлсма перед сезоном. – Но в то же время она, осознанно или нет, тоже бросала мне вызов, помогая мне становиться тем тренером, которым я хочу быть. Так что ее приглашение в НХЛ связано с тем, что я верю в ее навыки и качества, которые она может передать игрокам».

В «Кракен» Кэмпбелл отвечает за большинство и нападающих. Две технические зоны ее ответственности – развитие навыков и катания. По словам Байлсмы, работа Джессики в этих направлениях – одна из причин успехов «Коачеллы». Вместе с Кэмпбелл команда дважды добралась до финала Кубка Колдера.

Кэмпбелл не первая женщина в мужском хоккее

Кэмпбелл – первая женщина-тренер, работающая в команде НХЛ на постоянной основе. Но не первая, кто оказался в мужском хоккее. Впервые женщины появились в НХЛ уже в начале 90-х – на позициях скаутов.

Прорыв случился в 2022-м. Зимой Камми Гранато и Эмили Кастонгуэй назначили ассистентами генменеджера в «Ванкувер Кэнакс», а летом Эмили Энгель-Нацке стала видеотренером «Вашингтон Кэпиталс»;

Титул первой женщины, которая вышла на скамейку запасных во время официального матча, тоже не принадлежит Кэмпбелл. В январе-2022 Аишу Висрам, тренера команды АХЛ по физподготовке, срочно вызвали на матч «Лос-Анджелеса». Замена была вынужденной и формальной: три других тренера заразились коронавирусом, а их присутствие требовал регламент.

Кэмпбелл видит в своей работе двойную ответственность – в том числе за Висрам и других женщин, которые разделяют ее стремления в хоккее: «Это особенное чувство – быть частью «Сиэтла», а также поддерживать всех замечательных женщин в этой лиге, которые не занимают тренерских позиций. Есть длинный список невероятных женщин, которые выполняют здесь феноменальную работу – в управлении, скаутинге, развитии игроков. <…> Каждый день нести этот факел и сохранять фокус на тренерской работе – это придает особый смысл всему, что я делаю».

В североамериканских соцсетях хватает саркастичных отзывов о дебюте Кэмпбелл, так что ее слова отнюдь не выглядят пафосными. Похоже, во многом от результатов «Сиэтла» зависит, появятся ли у Джессики последовательницы.

Фото: East News /AP Photo/Jason Redmond, AP Photo/Lindsey Wasson, AP Photo/The Canadian Press, Jeff Bassett; imago-images.de/Global Look Press