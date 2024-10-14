Максим Федотов о квартирах в Сочи: «Плачу за аренду однушки 80 000 рублей – гораздо дешевле, чем в Питере. Концепция ЖК, что каждый дом – как фрукт. У меня лимон»
22-летний защитник провел прошлый чемпионат в СКА, но в межсезонье перешел в «Сочи» вместе с братом Ильей. На счету Максима 3 (0+3) очка в 11 играх за новый клуб.
– Как вы решили жилищный вопрос с братом?
– Илюха нашел варианты, и мы неподалеку сняли квартиры в одном жилом комплексе. Там двушек не было толком. Мы взяли по однушке.
Сейчас к нам приехали родители с сестренкой, мы по ним скучали. Младший брат только не доехал. Он москвич сейчас, в «Красной машине» играет. Увидимся, только когда в Москву приедем.
– Как это – двушек не было? Даже осенью такой ажиотаж по аренде?
– А тут в сезон бессмысленно брать двухкомнатные, когда цена в два раза выше. Да нам и в однушках нормально. У меня корпус – лимон, у Илюхи – апельсин. Тут такая концепция оформления, что каждый дом в ЖК – как фрукт.
Платим по 80 тысяч рублей за аренду. Цены уже упали после курортного сезона. Гораздо дешевле, чем в Питере, там мы дорогое жилье снимали, – сказал защитник «Сочи» Максим Федотов.
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