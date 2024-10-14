Макдэвид о трех поражениях «Эдмонтона» на старте: «Каждый из нас может стать лучше и станет. Я – в первую очередь. Ситуацию не назовешь идеальной, но она и не безвыходная»
Коннор Макдэвид высказался о трех подряд поражениях «Эдмонтона» на старте.
Финалисты Кубка Стэнли-2024 начали сезон НХЛ с 3 домашних поражений подряд с общим счетом 3:15. У капитана «Ойлерс» 2 (0+2) очка на этом отрезке при полезности «минус 5».
«Я уже не раз говорил это ранее. Если пройтись по всему составу, то каждый из нас может стать лучше и станет. Я – в первую очередь. У нас три поражения подряд на старте, ситуацию не назовешь идеальной, но она и не безвыходная.
Понятно, что мы начали не очень хорошо. Некоторые отскоки шайбы сыграли не за нас. Но в конечном счете все дело в нашей игре. Мы играем недостаточно хорошо», – сказал Макдэвид.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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