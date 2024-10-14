Форвард «Калгари» Кирклэнд забил 1-й гол в НХЛ в 28 лет. Его выбрали на драфте в 2014 году

Форвард «Калгари» Джастин Кирклэнд забил 1-й гол в НХЛ в 28 лет.

Канадец отличился в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном » (4:1).

Это был его 11-й матч в лиге за карьеру. Кирклэнд был выбран на драфте «Нэшвиллом» в 2014 году под общим 62-м номером.

Большую часть карьеры он отыграл в АХЛ – 408 игр в регулярках и 200 (75+125) очков, а также 23 игры в плей-офф и 19 (9+10) баллов.

Отметим, что за последние годы были и другие игроки, забивавшие первый гол в лиге через 10 лет после драфта.

Это Марио Кемпе (драфт-2007, «Филадельфия» – гол-2017, «Аризона»), Крис ДиДоменико (драфт-2007, «Торонто» – гол-2017, «Оттава») и Грегори Хофманн (драфт-2011, «Каролина» – гол-2021, «Коламбус»).