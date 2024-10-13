Келлер с дублем, Тэлбот с шатаутом против «Нэшвилла» при 42 сэйвах, Эберле с дублем и победным буллитом – звезды дня в НХЛ
Клейтон Келлер, Кэм Тэлбот и Джордан Эберле – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги игрового дня.
Третья звезда – капитан «Сиэтла» Джордан Эберле с дублем и победным буллитом в матче с «Миннесотой» (5:4 Б). Первая шайба канадца в матче стала для него 300-й в регулярках за карьеру.
Вторая звезда – вратарь «Детройта» Кэм Тэлбот, сыгравший на ноль против «Нэшвилла» (3:0) при 42 отраженных бросках.
Первая звезда – капитан «Юты» Клейтон Келлер с дублем в ворота «Рейнджерс» (6:5 ОТ). Его гол в овертайме принес новой команде третью победу подряд на старте сезона.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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