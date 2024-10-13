«Эдмонтон» начал сезон с 2 поражений с общим счетом 2:11. Пикар пропустил 5 шайб от «Чикаго» после 20 бросков
«Эдмонтон» начал сезон с 2 поражений с общим счетом 2:11.
В первой игре сезона финалисты Кубка Стэнли-2024 были разгромлены «Виннипегом» (0:6), во второй – уступили «Чикаго» (2:5). Оба матча были домашними.
Ворота «Ойлерс» сегодня защищал Кэлвин Пикар и пропустил 5 шайб после 20 бросков «Блэкхокс».
Капитан канадского клуба Коннор Макдэвид набрал первое очко в сезоне, отметившись результативной передачей. У него «минус 3» в двух играх.
Его партнер Леон Драйзайтль сегодня забросил шайбу – тоже первое очко в сезоне. У него также «минус 3» в двух играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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