Капризов набрал 1+2 в матче с «Сиэтлом». У него 4 броска в створ, 4 мимо и 5 потерь за 24:16

Кирилл Капризов набрал 1+2 в матче с «Сиэтлом».

Форвард «Миннесоты» забросил первую шайбу в текущем сезоне НХЛ , а также дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата против «Кракена» (4:5 Б).

В активе россиянина 4 (1+3) балла в 2 играх.

Сегодня Кирилл (24:16, 3:20 – в большинстве, «+2») по 4 раза бросал в створ и мимо створа. Также у него 1 силовой прием и 5 потерь шайбы.