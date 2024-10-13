Капризов набрал 1+2 в матче с «Сиэтлом». У него 4 броска в створ, 4 мимо и 5 потерь за 24:16
Кирилл Капризов набрал 1+2 в матче с «Сиэтлом».
Форвард «Миннесоты» забросил первую шайбу в текущем сезоне НХЛ, а также дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата против «Кракена» (4:5 Б).
В активе россиянина 4 (1+3) балла в 2 играх.
Сегодня Кирилл (24:16, 3:20 – в большинстве, «+2») по 4 раза бросал в створ и мимо створа. Также у него 1 силовой прием и 5 потерь шайбы.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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