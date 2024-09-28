«КХЛ ушла с экранов ТВ, и отрыв футбола только растет. Государство финансирует клубы, а получаем местечковую лигу из интернета». Пашков о трансляциях хоккея

Александр Пашков раскритиковал телевизионную политику КХЛ.

– В начале чемпионата лига отчиталась, что транслирует свои матчи на 28 стран. Готов поверить, хотя они пока в тайне.

Рад за эти 28 стран, но меня беспокоит прежде всего наша страна – а в ней, к сожалению, КХЛ почти не показывают. На «Матч ТВ » – засилье футбола, КХЛ там – редкий гость. О ведущих каналах я и не говорю, хоккей там вообще забыт.

Раньше и мне, и многим нашим ветеранам удавалось полноценно смотреть КХЛ через «Триколор». Но начиная с этого сезона эта возможность почему-то отрезана. Знаю, что многие мои знакомые огорчены.

– Но есть и интернет.

– Государство строит современные арены для КХЛ, финансирует клубы. Но в ответ мы получаем местечковый вид спорта и местечковую лигу, которая ушла в интернет.

Считаю, что это категорически неправильно. Особенно в условиях железного занавеса, когда мы отрезаны от международного хоккея, от чемпионатов мира.

Появляется отличная возможность для популяризации именно КХЛ, для того, чтобы хоккей был на всех экранах и начал конкурировать с футболом. Но в ответ – обратная ситуация. Лига ушла с экранов ТВ – и отрыв футбола, мне кажется, только растет.

– Что делать?

– При всем уважении к мифическим 28 странам – в первую очередь верните КХЛ на ТВ России! Нельзя терять национальный вид спорта! – заявил олимпийский чемпион.