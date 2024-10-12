Бабаев о Кузнецове: «Набирает кондиции, на адаптацию еще около месяца нужно. В середине ноября увидим полностью привыкшего к КХЛ игрока»
Агент Шуми Бабаев заявил, что Евгению Кузнецову нужно время для адаптации в КХЛ.
32-летний форвард СКА набрал 7 (3+4) очков в 11 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Как дела со здоровьем у нападающего СКА Евгения Кузнецова?
– Женя в хорошем физическом состоянии, много двигается, выполняет в том числе черновую работу. Кузнецов набирает кондиции, привыкает к игре в КХЛ и здешним реалиям.
Думаю, ему еще около месяца нужно на адаптацию. В середине ноября мы увидим полностью привыкшего к КХЛ игрока, – сказал агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Кузнецова.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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