Бабаев о Кузнецове: «Набирает кондиции, на адаптацию еще около месяца нужно. В середине ноября увидим полностью привыкшего к КХЛ игрока»

Агент Шуми Бабаев заявил, что Евгению Кузнецову нужно время для адаптации в КХЛ.

32-летний форвард СКА набрал 7 (3+4) очков в 11 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Как дела со здоровьем у нападающего СКА Евгения Кузнецова?

– Женя в хорошем физическом состоянии, много двигается, выполняет в том числе черновую работу. Кузнецов набирает кондиции, привыкает к игре в КХЛ и здешним реалиям.

Думаю, ему еще около месяца нужно на адаптацию. В середине ноября мы увидим полностью привыкшего к КХЛ игрока, – сказал агент Шуми Бабаев , представляющий интересы Кузнецова.