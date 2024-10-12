Роман Ротенберг: «Игроки СКА хорошо проявляют себя в стрессовой ситуации. Игра «6 на 5» – стрессовая ситуация. Хоккеисты хорошо реагируют, доминируют – это главное»
Роман Ротенберг оценил игру СКА в формате «6 на 5».
В матче против минского «Динамо» (2:4) СКА заменил вратаря на шестого полевого игрока примерно за 10 минут до завершения третьего периода.
«Игроки СКА хорошо проявляют себя в стрессовой ситуации. Это плюс огромный. Игра «6 на 5» – стрессовая ситуация.
Мы пробуем варианты на будущее, моделируем такую игру.
Видим, что хоккеисты хорошо реагируют, сохраняют спокойствие, забивают голы. И доминируют – это главное», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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