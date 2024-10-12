Генменеджер сборной Канады о вратарях: «Никакой тревоги нет. У нас есть ребята, которые побеждали на самом высоком уровне. Мы уверены в наших игроках»
Соревнование состоится в феврале и заменит Матч звезд НХЛ. Участие примут 4 команды – Канада, США, Швеция и Финляндия.
Вратарская линия канадцев считается вызывающей наибольшее количество вопросов и опасений. Претендентами на включение в состав называются Эдин Хилл («Вегас»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Стюарт Скиннер («Эдмонтон»). Среди других вратарей отмечаются шансы Коннора Ингрэма («Юта») и Сэма Монтембо («Монреаль»).
«Нет никакой тревоги. У нас есть ребята, которые побеждали на самом высоком уровне. Кто-то может показать себя, пока процесс определения состава будет продолжаться. Думаю, что мы смотрим на ситуацию с вратарями несколько иначе, чем журналисты и болельщики.
На данный момент мы достаточно уверены в наших игроках и перспективах на победу в турнире», – сказал генменеджер «Бостона» Дон Суини, совмещающий работу в клубе с постом генменеджера сборной Канады на Турнире четырех наций.
Отметим, что генменеджером олимпийской сборной Канады с прицелом на турнир 2026 года в Италии года назначен Даг Армстронг из «Сент-Луиса», а Суини будет одним из его помощников.
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