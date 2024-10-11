НХЛ. «Каролина» примет «Тампу», «Ванкувер» против «Филадельфии», «Вегас» сыграет с «Сент-Луисом»

«Каролина» принимает «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Ванкувер » сыграет против «Филадельфии» , «Сент-Луис » в гостях у «Вегаса », «Виннипег » встретится с «Чикаго ».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ