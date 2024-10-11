Ротенберг поздравил Плотникова и Дедунова с юбилейными матчами: «Лидеры СКА, помощники тренерского штаба. Они помогают клубу идти к успехам»

Роман Ротенберг поздравил двух игроков СКА с юбилейными матчами в КХЛ.

Игра против минского «Динамо» (2:4) стала 900-й в КХЛ для Сергея Плотникова и 600-й – для Павла Дедунова.

«Сергей Плотников и Павел Дедунов вчера отпраздновали свои игровые юбилеи. Эти хоккеисты – лидеры нашей команды и помощники тренерского штаба на льду и в раздевалке.

Они работают на общий успех, всегда бьются за команду. Искренне поздравляю ребят с этими рубежами!

Сергей Плотников – всего лишь четвертый игрок в КХЛ , который сыграл 900 матчей. Он завоевал все возможные трофеи в нашей лиге. Это настоящий боец, который готов взять на себя игру в трудную минуту – как это было в Ярославле, где он забил два важнейших гола «Локомотиву».

Павел Дедунов – еще один наш лидер, хоккеист с опытом больших побед. Надежнейший человек, на которого всегда можно положиться, – так было на протяжении всех его 600 матчей в лиге.

Важный символический момент – Плотников и Дедунов вместе начинали свой большой хоккейный путь много лет назад, а сейчас они также вместе помогают СКА идти к успехам», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.