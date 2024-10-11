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Дрегер о Шестеркине: «Некоторые считают, что его диапазон по зарплате составляет от 11,5 до 11,7 млн долларов»

Даррен Дрегер поделился мыслями о ситуации с контрактором Игоря Шестеркина.

Ранее появилась информация, что российский голкипер отклонил предложение «Рейнджерс» о договоре на 8 лет с зарплатой 11 миллионов долларов в год.

«На фоне публичных переговоров Игорь Шестеркин отложил деловую сторону вопроса и сосредоточился на том, что ему нужно было сделать, а именно останавливать шайбы в победном матче против «Питтсбурга».

Его игра невозмутима, но это не значит, что он не был хотя бы немного раздражен утечкой информации, касающейся переговоров по его контракту.

Есть некоторые, кто считает, что его диапазон [по зарплате] составляет где-то от 11,5 до 11,7 миллиона долларов.

Зарплата 11,7 млн долларов сделала бы его самым высокооплачиваемым хоккеистом «Рейнджерс».

Ему нужно оставаться в воротах, останавливать шайбы, и когда «Рейнджерс» найдут правильное место, он будет рад подписать контракт», – сказал инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
logoРейнджерс
logoНХЛ
logoДаррен Дрегер
logoИгорь Шестеркин
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