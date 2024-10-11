Стэмкос остался без очков в 1-м матче за «Нэшвилл», Маршессо сделал 2 передачи. У экс-капитана «Тампы» 3 броска в створ и 4 мимо за 23:01 с «Далласом»

Стивен Стэмкос остался без очков в 1-м матче за «Нэшвилл» в регулярках НХЛ.

Экс-капитан «Тампы» дебютировал за «Предаторс» в домашнем матче регулярного чемпионата с «Далласом » (3:4).

34-летний канадец провел на льду 23 минуты 1 секунду (7:36 – в большинстве, нейтральная полезность). Он трижды бросал в створ и еще 4 раза – мимо створа.

Также у него 2 силовых приема, 1 перехват и малый штраф.

Отметим, что другой новичок «хищников» – форвард Джонатан Маршессо (22:18, 7:10 – в большинстве, 6 бросков в створ) – отметился 2 результативными передачами.