Стэмкос остался без очков в 1-м матче за «Нэшвилл», Маршессо сделал 2 передачи. У экс-капитана «Тампы» 3 броска в створ и 4 мимо за 23:01 с «Далласом»
Стивен Стэмкос остался без очков в 1-м матче за «Нэшвилл» в регулярках НХЛ.
Экс-капитан «Тампы» дебютировал за «Предаторс» в домашнем матче регулярного чемпионата с «Далласом» (3:4).
34-летний канадец провел на льду 23 минуты 1 секунду (7:36 – в большинстве, нейтральная полезность). Он трижды бросал в створ и еще 4 раза – мимо створа.
Также у него 2 силовых приема, 1 перехват и малый штраф.
Отметим, что другой новичок «хищников» – форвард Джонатан Маршессо (22:18, 7:10 – в большинстве, 6 бросков в створ) – отметился 2 результативными передачами.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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