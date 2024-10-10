Деанджело набрал 10 очков в 6 матчах в КХЛ. У защитника СКА «минус 2» против минского «Динамо» и 11:37 игрового времени в 3-м периоде

Энтони Деанджело набрал десятое очко в КХЛ.

Защитник СКА сделал две результативные передачи в матче Фонбет чемпионата КХЛ против минского «Динамо » (2:4).

При этом саму игру американец завершил с показателем полезности «минус 2».

В третьем периоде встречи Энтони Деанджело сыграл 11 минут и 37 секунд. Больше времени провел лишь Александр Никишин – 12 минут и 41 секунду.

Всего в этом матче Деанджело сыграл 24 минуты и 59 секунды.

В этом сезоне он набрал 10 (1+9) очков в 6 матчах чемпионата при полезности «плюс 6» и среднем игровом времени 22:19.