Ларионов о победе над «Металлургом»: «Непростой матч – немного вышел из-под контроля. Проверили стержень «Торпедо», характер»
Игорь Ларионов выказался после победы над «Металлургом».
«Торпедо» выиграло со счетом 5:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ, продлив победную серию до шести игр.
«Хочу поздравить всех болельщиков и команду с победой.
Непростой матч, если мягко выражаться, немного вышел из-под контроля, проверили стержень команды, характер.
Еще раз повторю: мы гордимся нашими ребятами, тренерский штаб гордится, болельщики, что смогли выиграть в непростой ситуации.
Соперник с хорошей игрой, команда-чемпион, которые играют очень хорошо. Мы знаем, что они играют дома хорошо.
Они имели выигрышную серию. Мы понимали, с кем мы играем. В этом плане – очень приятно», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Металлурга»
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