Ларионов о победе над «Металлургом»: «Непростой матч – немного вышел из-под контроля. Проверили стержень «Торпедо», характер»

Игорь Ларионов выказался после победы над «Металлургом».

«Торпедо» выиграло со счетом 5:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ , продлив победную серию до шести игр.

«Хочу поздравить всех болельщиков и команду с победой.

Непростой матч, если мягко выражаться, немного вышел из-под контроля, проверили стержень команды, характер.

Еще раз повторю: мы гордимся нашими ребятами, тренерский штаб гордится, болельщики, что смогли выиграть в непростой ситуации.

Соперник с хорошей игрой, команда-чемпион, которые играют очень хорошо. Мы знаем, что они играют дома хорошо.

Они имели выигрышную серию. Мы понимали, с кем мы играем. В этом плане – очень приятно», – сказал главный тренер «Торпедо » Игорь Ларионов .