Роман Ротенберг: «СКА не перейдет на крикет, но попробовать варианты возможно. Если Индия или Китай станут играть в хоккей на хорошем уровне – это пойдет на пользу индустрии»

Роман Ротенберг высказался о сотрудничестве с Индией по развитию хоккея.

– В каждой стране свои спортивные традиции и любимые виды спорта. И сегодня вас часто спрашивают, а будет ли СКА играть в крикет, который вы называете более доходным видом спорта, но можно ли в РФ на этом зарабатывать? Вы обсуждали такую возможность с командой? Что хоккейные звезды думают о такой «перепрофилизации»?

– Сотрудничество с индийскими партнерами очень важно для нас.

Здесь мы скорее говорим о том, чтобы развивать хоккей в Индии, используя местные традиции, в том числе и любовь к крикету, и все это ради того, чтобы продвигать свои бренды, популяризировать хоккей.

Разумеется, СКА не перейдет на крикет завтра или послезавтра, но попробовать разные варианты для развития вполне возможно.

Можно вспомнить о том, что еще в 1970-е годы финский хоккей был слабым, наши соседи без шансов проигрывали не только сборным СССР и Канады, но и шведам, чехам.

Потом в Финляндию приехали советские тренеры, например, Владимир Юрзинов , и подняли местный хоккей на абсолютно новый уровень. Почему бы такому в обозримом будущем не случиться в южных странах?

Сегодняшние технологии дают возможность строить крытые арены с искусственным льдом где угодно.

Если Индия или Китай станут играть в хоккей на хорошем уровне, если игра станет набирать там популярность, то это пойдет на пользу всей индустрии, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.