Звягин о 4:0 с «Барысом»: «Авангард» с шашками наголо пару матчей попробовал. Сегодня хотели целостной игры, надо двигаться от печки, от обороны, делать результат в атаке»
Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин подвел итоги игры с «Барысом».
Омский клуб дома обыграл команду из Астаны со счетом 4:0 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Хорошая игра, командная победа. Не много позволили сопернику в атаке. Позитивно, что третий период провели грамотно, играли с характером.
– Вы говорили, что «Авангард» должен играть лучше. Была ли установка не делать ошибки в первом периоде?
– С шашками наголо пару игр попробовали. Но такой установки не было. Было большое желание, получили удаление и начинали матчи, пропуская в самом начале.
Сегодня хотели целостной игры. Надо двигаться от печки, от обороны, а потом создавать моменты и делать результат в атаке, – сказал Звягин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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