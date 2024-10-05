  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Звягин о 4:0 с «Барысом»: «Авангард» с шашками наголо пару матчей попробовал. Сегодня хотели целостной игры, надо двигаться от печки, от обороны, делать результат в атаке»
4

Звягин о 4:0 с «Барысом»: «Авангард» с шашками наголо пару матчей попробовал. Сегодня хотели целостной игры, надо двигаться от печки, от обороны, делать результат в атаке»

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин подвел итоги игры с «Барысом».

Омский клуб дома обыграл команду из Астаны со счетом 4:0 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Хорошая игра, командная победа. Не много позволили сопернику в атаке. Позитивно, что третий период провели грамотно, играли с характером.

– Вы говорили, что «Авангард» должен играть лучше. Была ли установка не делать ошибки в первом периоде?

– С шашками наголо пару игр попробовали. Но такой установки не было. Было большое желание, получили удаление и начинали матчи, пропуская в самом начале.

Сегодня хотели целостной игры. Надо двигаться от печки, от обороны, а потом создавать моменты и делать результат в атаке, – сказал Звягин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoАвангард
logoСергей Звягин
logoКХЛ
logoБарыс
logoМатч ТВ
logoSports – Казахстан
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. СКА проиграл «Северстали», ЦСКА уступил «Трактору», «Металлург» победил «Спартак», «Авангард» был сильнее «Барыса»
30034 минуты назад
Вратарь «Авангарда» Хомченко сделал шатаут, отразив 20 бросков в матче с «Барысом»
4сегодня, 13:49
КХЛ. «Локомотив» победил «Авангард», СКА обыграл минское «Динамо», «Металлург» забил 7 голов ЦСКА, московское «Динамо» уступило «Трактору»
3333 октября, 18:58
Звягин о 3:5 с «Локомотивом»: «Буду шокирован, если «Авангард» не покажет лучший хоккей в следующей игре. За меня не надо биться, надо биться за себя, болельщиков, свои семьи и контракты»
373 октября, 17:16
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НХЛ. «Нью-Джерси» победил «Баффало» во 2-м матче в Праге
5416 минут назад
ЦСКА проиграл «Трактору» 0:4 после 0:7 от «Металлурга». У команды Воробьева 3 поражения в 4 матчах
2622 минуты назад
КХЛ. СКА проиграл «Северстали», ЦСКА уступил «Трактору», «Металлург» победил «Спартак», «Авангард» был сильнее «Барыса»
30034 минуты назад
У СКА 5 поражений в 12 матчах сезона КХЛ. Команда Ротенберга идет третьей на Западе
5139 минут назад
Деанджело забил 1-й гол за СКА – «Северстали». У американского защитника 1+6 в четырех играх в КХЛ
648 минут назад
Овечкин о статусе самого высокооплачиваемого игрока в истории НХЛ: «Не меньше половины денег у меня забирают на налоги. То, что пишут, все время делите на два»
12сегодня, 15:22
Заварухин о 0:4 от «Сибири»: «Это двойка. Отвратительно сыграли, проиграли борьбу. Завтра изучим матч, укажем ребятам на ошибки»
7сегодня, 14:59
Аверин покинул пост председателя совета директоров «Авангарда». Клуб идет 8-м на Востоке
19сегодня, 14:48
Ротенберг заменил Плешкова на Серебрякова в игре с «Северсталью». СКА уступает 1:2 в 1-м периоде
45сегодня, 14:30
Депутат Свищев о погоне Овечкина за Гретцки: «Его поддерживают не только российские болельщики. Сотни тысяч фанатов в США желают ему поскорее все решить»
6сегодня, 13:59
Ко всем новостям
Последние новости
Разин провел 500-й матч в КХЛ. «Металлург» обыграл «Спартак», одержав третью победу подряд
26 минут назад
Браташ об 1:0 с «Адмиралом»: «Победа ничем плохим не пахнет, радует, что «Лада» в буллитах перетянула канат. Вратари сыграли феноменально»
сегодня, 15:57
Дмитрий Губерниев: «В НХЛ слежу за своими любимцами – это Малкин, Капризов, Бобровский. Буду болеть за них в борьбе за Кубок Стэнли. Овечкину желаю побить рекорд Гретцки»
2сегодня, 15:44
Епанчинцев о 4:0 с «Автомобилистом»: «Все линии сыграли на том уровне, который хочется видеть каждую игру. Много удалялись – к счастью, здорово сыграли в меньшинстве»
2сегодня, 15:10
«Динамо» подписало контракт с форвардом Черновым на год
2сегодня, 14:43
Людучин выступил на разогреве у исполнителя шансона Геры Грача. Он спел песню «Помолимся за родителей»
3сегодня, 14:19
Вратарь «Авангарда» Хомченко сделал шатаут, отразив 20 бросков в матче с «Барысом»
4сегодня, 13:49
Руа о Цыплакове: «Мне нравится, что он хочет учиться. Он делает все возможное. У него очень хороший настрой»
сегодня, 13:13
Орехов о том, по силам ли «Металлургу» защитить чемпионский титул: «Мы к этому идем. У нас есть все для этого, мы сохранили состав. Главное – придерживаться системы»
сегодня, 12:15
Альберт Яруллин: «Гарипов внес огромный вклад в развитие «Ак Барса», поколение вратарей росло на нем»
1сегодня, 11:59