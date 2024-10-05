Звягин о 4:0 с «Барысом»: «Авангард» с шашками наголо пару матчей попробовал. Сегодня хотели целостной игры, надо двигаться от печки, от обороны, делать результат в атаке»

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин подвел итоги игры с «Барысом».

Омский клуб дома обыграл команду из Астаны со счетом 4:0 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Хорошая игра, командная победа. Не много позволили сопернику в атаке. Позитивно, что третий период провели грамотно, играли с характером.

– Вы говорили, что «Авангард» должен играть лучше. Была ли установка не делать ошибки в первом периоде?

– С шашками наголо пару игр попробовали. Но такой установки не было. Было большое желание, получили удаление и начинали матчи, пропуская в самом начале.

Сегодня хотели целостной игры. Надо двигаться от печки, от обороны, а потом создавать моменты и делать результат в атаке, – сказал Звягин .