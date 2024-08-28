Голышев о соглашении на 5 лет с «Автомобилистом»: «Не контракт жизни, а пожизненный. Даже не думал об уходе. Цель – выиграть кубок с командой»
– Вы подписали контракт жизни с «Автомобилистом» на пять лет. Приятно вести переговоры после такого успешного плей-офф?
– Я бы сказал не контракт жизни, а пожизненный контракт с «Автомобилистом». Переговоры не были долгими. Я выразил желание о длительном контракте. Руководство пошло навстречу. Все спокойно, в рабочих отношениях. Мы договорились еще перед плей-офф.
– Длительный контракт – это главным образом стабильность?
– Конечно. У меня семья, дети. Вся моя жизнь проходит в Екатеринбурге. Я бы не хотел куда-нибудь переходить и даже не думал об этом.
– И переговоров с другими клубами не было?
– Знаю об интересе ко мне, но у меня не было интереса уезжать в другие клубы.
– Вы – один из самых патриотичных хоккеистов лиги. Почему таких игроков становится меньше и меньше?
– Даже не знаю. Обстоятельства разные. Кого-то не хотят оставлять, кто-то, наоборот, хочет сменить обстановку. У меня, повторюсь, большая семья, весь быт выстроен в Екатеринбурге. С малых лет я прошел все ступени в «Автомобилисте». Очень хочется выиграть с командой кубок. Это моя цель. Даже не думал о переходе в другие команды.
– Готовы завершить карьеру в «Автомобилисте»?
– Сто процентов! – сказал 29-летний нападающий.
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