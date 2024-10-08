Экс-вратарь «Торпедо» Гуска перешел в швейцарский «Лугано». Контракт – до конца сезона
Экс-вратарь «Торпедо» Адам Гуска стал игроком швейцарского «Лугано».
Ранее 27-летний голкипер не принял квалификационное предложение нижегородского клуба и стал ограниченно свободным агентом. Гуска подписал контракт с «Лугано» до конца сезона.
Сообщается, что вратарь присоединится к новому клубу в среду и пройдет необходимый медосмотр.
Гуска провел за «Торпедо» 45 матчей в прошлом сезоне, отражая в среднем 91,4% бросков при коэффициенте надежности 2,55.
В 2015 году голкипер был задрафтован «Рейнджерс» в седьмом раунде, в НХЛ он провел один матч.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Лугано»
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