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  • Кирилл Сафронов о работе Ротенберга в СКА: «Оценю положительно. Хочется поздравить Романа Борисовича – одержал 134-ю победу. Очень хороший результат»
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Кирилл Сафронов о работе Ротенберга в СКА: «Оценю положительно. Хочется поздравить Романа Борисовича – одержал 134-ю победу. Очень хороший результат»

Кирилл Сафронов оценил работу Романа Ротенберга в СКА.

– Роман Ротенберг провел 200-й матч во главе СКА. Как оцените этот период клуба?

– Оценю положительно.

Хочется поздравить Романа Борисовича, тем более он одержал 134-ю победу. Результат очень хороший, – сказал бывший хоккеист СКА Кирилл Сафронов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
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logoКирилл Сафронов
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logoРоман Ротенберг
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