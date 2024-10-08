Кирилл Сафронов о работе Ротенберга в СКА: «Оценю положительно. Хочется поздравить Романа Борисовича – одержал 134-ю победу. Очень хороший результат»
Кирилл Сафронов оценил работу Романа Ротенберга в СКА.
– Роман Ротенберг провел 200-й матч во главе СКА. Как оцените этот период клуба?
– Оценю положительно.
Хочется поздравить Романа Борисовича, тем более он одержал 134-ю победу. Результат очень хороший, – сказал бывший хоккеист СКА Кирилл Сафронов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
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