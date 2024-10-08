Кирилл Сафронов о работе Ротенберга в СКА: «Оценю положительно. Хочется поздравить Романа Борисовича – одержал 134-ю победу. Очень хороший результат»

Кирилл Сафронов оценил работу Романа Ротенберга в СКА.

– Роман Ротенберг провел 200-й матч во главе СКА. Как оцените этот период клуба?

– Оценю положительно.

Хочется поздравить Романа Борисовича, тем более он одержал 134-ю победу. Результат очень хороший, – сказал бывший хоккеист СКА Кирилл Сафронов.