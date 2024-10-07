Валльстедт подписал 2-летний контракт с «Миннесотой» с зарплатой 2,2 млн долларов в год
«Миннесота» и Йеспер Валльстедт продлили контракт.
21-летний вратарь подписал новое соглашение с клубом на два года.
Средняя зарплата хоккеиста составит 2,2 миллиона долларов за сезон.
Договор начнет действовать с сезона-2025/26.
В прошлом сезоне Йеспер Валльстедт провел 3 матча в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,01 шайбы и отражая 89,7% бросков.
В АХЛ вратарь сыграл 45 игр в прошлом сезоне, пропуская в среднем 2,70 шайбы и отражая 91% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Миннесоты»
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