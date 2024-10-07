Валльстедт подписал 2-летний контракт с «Миннесотой» с зарплатой 2,2 млн долларов в год

«Миннесота» и Йеспер Валльстедт продлили контракт.

21-летний вратарь подписал новое соглашение с клубом на два года.

Средняя зарплата хоккеиста составит 2,2 миллиона долларов за сезон.

Договор начнет действовать с сезона-2025/26.

В прошлом сезоне Йеспер Валльстедт провел 3 матча в регулярном чемпионате НХЛ , пропуская в среднем 3,01 шайбы и отражая 89,7% бросков.

В АХЛ вратарь сыграл 45 игр в прошлом сезоне, пропуская в среднем 2,70 шайбы и отражая 91% бросков.