«Айлендерс» поместили Энгвалла на драфт отказов. Контракт форварда с кэпхитом 3 млн долларов действует до 2030 года
«Айлендерс» выставили Пьерра Энгвалла на драфт отказов.
Действующий договор шведского форварда с зарплатой 3 миллиона долларов рассчитан до завершения сезона-2029/30.
В прошлом сезоне Пьерр Энгвалл набрал 28 (10+18) очков в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Криса Джонстона
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