«Ванкувер» выменял Бреннстрема у «Колорадо» за Пулмэна и выбор в 4-м раунде драфта. «Эвеланш» взяли защитника с рынка
Эрик Бреннстрем перешел в «Ванкувер» из «Колорадо».
«Кэнакс» сообщили о проведенном обмене по приобретению 25-летнего шведского защитника.
В качестве компенсации «Эвеланш» получили защитника Такера Пулмэна и выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2025.
Контракт Пулмэна с кэпхитом 2,5 миллиона долларов рассчитан до завершения сезона-2024/25. «Ванкувер» удержал 20% зарплаты игрока. В прошлом сезоне он провел три матча в чемпионате НХЛ и сделал одну передачу.
Эрик Бреннстрем перешел в Колорадо в июле после открытия рынка свободных агентов.
Он выступал за «Оттаву» с сезона-2018/19. Он был обменян в канадский клуб, а выбран «Вегасом» под 15-м номером на драфте НХЛ-2017.
В прошлом сезоне игрок набрал 20 (3+17) очков при полезности «плюс 5» в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Ванкувера»
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