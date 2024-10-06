«Ванкувер» выменял Бреннстрема у «Колорадо» за Пулмэна и выбор в 4-м раунде драфта. «Эвеланш» взяли защитника с рынка

Эрик Бреннстрем перешел в «Ванкувер» из «Колорадо».

«Кэнакс» сообщили о проведенном обмене по приобретению 25-летнего шведского защитника.

В качестве компенсации «Эвеланш» получили защитника Такера Пулмэна и выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2025.

Контракт Пулмэна с кэпхитом 2,5 миллиона долларов рассчитан до завершения сезона-2024/25. «Ванкувер » удержал 20% зарплаты игрока. В прошлом сезоне он провел три матча в чемпионате НХЛ и сделал одну передачу.

Эрик Бреннстрем перешел в Колорадо в июле после открытия рынка свободных агентов.

Он выступал за «Оттаву» с сезона-2018/19. Он был обменян в канадский клуб, а выбран «Вегасом» под 15-м номером на драфте НХЛ-2017.

В прошлом сезоне игрок набрал 20 (3+17) очков при полезности «плюс 5» в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ.