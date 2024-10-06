Директор «Динамо» об ожиданиях от команды: «Все шло гладко, ребята немного расслабились. Мы упустили этот момент»
– Многие журналисты перед началом сезона ставили на вашу команду как на финалиста или даже победителя Кубка Гагарина. Может, это тоже повлияло?
– Мне кажется, доля правды в этом есть. Положительная пресса усыпила бдительность.
Летом все шло так гладко, что, может быть, это тоже притупило инстинкт убийцы, и ребята немного расслабились. Мы тоже этот момент упустили.
– Высокие ожидания журналистов теперь привели к критике. Игроки в команде это тоже читают, слушают?
– Критику мы видим, читаем, слышим, она бывает объективной и бывает необъективной.
Я никогда не увиливаю и всегда готов общаться с журналистами. Если необъективная критика, то стараемся это фильтровать.
В принципе у нас хороший уровень спортивной журналистики, практически всех основных журналистов мы знаем и готовы всегда ответить на вопросы, чтобы не было недоразумений, недоговорок или двоякого трактования, – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.
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