Комтуа забил за «Динамо» впервые с 20 сентября. У форварда 3 гола в 10 матчах сезона КХЛ
Максим Комтуа забил третий гол за московское «Динамо».
Бело-голубые проводят выездной матч против «Витязя» (1:0, второй период) в рамках Фонбет чемпионата КХЛ.
На 11-й минуте второго периода канадский форвард забросил шайбу кистевым броском со средней дистанции.
Таким образом, Максим Комтуа забил впервые с 20 сентября. Тогда он забил в ворота «Адмирала».
В нынешнем сезоне хоккеист набрал 3 (3+0) очка в 10 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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