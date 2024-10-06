Комтуа забил за «Динамо» впервые с 20 сентября. У форварда 3 гола в 10 матчах сезона КХЛ

Максим Комтуа забил третий гол за московское «Динамо».

Бело-голубые проводят выездной матч против «Витязя » (1:0, второй период) в рамках Фонбет чемпионата КХЛ .

На 11-й минуте второго периода канадский форвард забросил шайбу кистевым броском со средней дистанции.

Таким образом, Максим Комтуа забил впервые с 20 сентября. Тогда он забил в ворота «Адмирала».

В нынешнем сезоне хоккеист набрал 3 (3+0) очка в 10 матчах чемпионата.