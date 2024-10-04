Каменев о 0:7 от «Металлурга»: «Удаления сломали игру ЦСКА. Драться нужно было раньше. Перед выходом на 3-й период с Джонсоном договорились – уважаю его за это»
– Честно, после такого разгромного поражения тяжело сказать, что произошло. Удаления тоже сломали игру – первые два-три. А потом все, что можно и нельзя, залетело.
– Что было в раздевалке перед третьим периодом?
– Все все понимали. От тренеров была задача выиграть период, показать солидную игру. К сожалению, этого не получилось.
– Твоя драка: что произошло?
– Если честно, нужно было пораньше, когда счет был уже 0:3 или 0:4. Было много стыков, а когда ты проигрываешь второй период с таким счетом, ты начинаешь злиться и чуть-чуть рамки переходят.
Перед выходом на третий период, на вбрасывании сразу договорились, скинули перчатки и подрались. Я считаю, что правильно сделал Джонсон. Я уважаю его за это. Он и мне дал шанс, и своей команде тоже, – сказал форвард армейцев после матча Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Обтекаю. Такого позора не припомню». «Металлург» в Москве просто вынес ЦСКА – 7:0!
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