Каменев о 0:7 от «Металлурга»: «Удаления сломали игру ЦСКА. Драться нужно было раньше. Перед выходом на 3-й период с Джонсоном договорились – уважаю его за это»

Владислав Каменев высказался о разгромном поражении ЦСКА от «Металлурга» (0:7).

– Честно, после такого разгромного поражения тяжело сказать, что произошло. Удаления тоже сломали игру – первые два-три. А потом все, что можно и нельзя, залетело.

– Что было в раздевалке перед третьим периодом?

– Все все понимали. От тренеров была задача выиграть период, показать солидную игру. К сожалению, этого не получилось.

– Твоя драка: что произошло?

– Если честно, нужно было пораньше, когда счет был уже 0:3 или 0:4. Было много стыков, а когда ты проигрываешь второй период с таким счетом, ты начинаешь злиться и чуть-чуть рамки переходят.

Перед выходом на третий период, на вбрасывании сразу договорились, скинули перчатки и подрались. Я считаю, что правильно сделал Джонсон. Я уважаю его за это. Он и мне дал шанс, и своей команде тоже, – сказал форвард армейцев после матча Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Обтекаю. Такого позора не припомню». «Металлург» в Москве просто вынес ЦСКА – 7:0!