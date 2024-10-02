Ковалев о Демидове: «В Монреале не так просто заслужить доверие и любовь болельщиков. Некоторые молодые игроки больше делают трюки, чем играют в хоккей»

Алексей Ковалев поделился мыслями относительно Ивана Демидова.

Проспект «Монреаля», выступающий за СКА , набрал 8 (4+4) очков в 10 матчах этого сезона Фонбет чемпионата КХЛ .

«У нас сейчас поколение, которое хочет играть красиво. Некоторые молодые игроки больше делают трюки, чем играют в хоккей.

Но придет время, когда журналист спросит вас: «Где ваши 30 голов?» Вы забиваете 10 красивых голов, но вы способны на 30-40».

Все будет зависеть от того, как он себя проявит, приехав в НХЛ . В Монреале не так-то просто заслужить доверие и любовь болельщиков. Мало быть просто красивым. Надо доказать свою красоту на льду. В этом случае, конечно, его быстро и сильно полюбят. Там хорошо разбираются в хоккее.

Каждый должен зарабатывать свой доллар. Если бы я был журналистом и мне не нравился игрок, я бы искал любую возможность его раскритиковать.

У него будут как положительные, так и отрицательные стороны.

Хоккеисты – не роботы. Они не могут быть всегда одинаковыми. Многое будет зависеть от того, как он отреагирует и на восхищение, и на критику», – сказал бывший нападающий «Монреаля» и тренер «Спартака» Алексей Ковалев .