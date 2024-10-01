Василий Каменев о Деанджело: «В пику западным настроениям показываем, что Россия – открытая страна. Пусть за СКА хоть австралиец играет, если он хороший мастер»
Команда находится на четвертой позиции в таблице Западной конференции после 10 матчей.
– Сезон только стартовал, первые матчи дались СКА тяжело.
Видно, игроки только отходили от нагрузок. Сейчас побежали уже лучше. Ставка делается на атакующий хоккей, из-за чего страдает оборона.
Обыграли «Северсталь» 8:5, но много пропустили. Потом недооценили «Куньлунь» и уступили на своей площадке 4:5.
И в прошлом сезоне были такие качели: обыграют сильного соперника, оступятся на среднем.
– Приехал в СКА американец Тони Деанджело. У вас нет предубеждения по поводу таких трансферов?
– Нет, а почему? Наоборот, в пику западным настроениям мы показываем, что Россия – открытая страна. Все флаги в гости к нам!
Пусть за СКА хоть австралиец играет, если он хороший мастер. Почему нет?
Видно, что Деанджело – отличный игрок, хотя еще не набрал форму, – сказал бывший хоккеист СКА Василий Каменев.
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