Форвард «Авангарда» Рейнгардт: «На предсезонке мне сказали: «Мы верим в тебя и возлагаем большие надежды». Нужно оправдывать доверие»

Илья Рейнгардт поделился мыслями по поводу игры за «Авангард».

В этом сезоне форвард набрал 7 (4+3) очков в 11 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

– За четыре матча вы набрали столько же очков, сколько за 19 игр регулярки-2023/2024. Что помогло ударно начать сезон?

– Доверие тренерского штаба и игровое время.

Год назад десять минут на льду были для меня очень хорошим результатом, но если я сейчас сыграю меньше десяти минут, то это будет для меня плохо.

На предсезонке мне сказали: «Мы верим в тебя и возлагаем большие надежды». Нужно оправдывать это доверие.

– Вы пока находитесь в поисках своей стабильности в КХЛ?

– Да, пока ее ищу. Мне тяжело совладать с эмоциями, когда у меня просто не складывается игра или если мы пропускаем первыми.

В каких-то матчах я могу быть чересчур эмоциональным, а где-то, наоборот, потухшим. Стараюсь работать над этим, – сказал нападающий «Авангарда » Илья Рейнгардт .