Форвард «Авангарда» Рейнгардт: «На предсезонке мне сказали: «Мы верим в тебя и возлагаем большие надежды». Нужно оправдывать доверие»
В этом сезоне форвард набрал 7 (4+3) очков в 11 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
– За четыре матча вы набрали столько же очков, сколько за 19 игр регулярки-2023/2024. Что помогло ударно начать сезон?
– Доверие тренерского штаба и игровое время.
Год назад десять минут на льду были для меня очень хорошим результатом, но если я сейчас сыграю меньше десяти минут, то это будет для меня плохо.
На предсезонке мне сказали: «Мы верим в тебя и возлагаем большие надежды». Нужно оправдывать это доверие.
– Вы пока находитесь в поисках своей стабильности в КХЛ?
– Да, пока ее ищу. Мне тяжело совладать с эмоциями, когда у меня просто не складывается игра или если мы пропускаем первыми.
В каких-то матчах я могу быть чересчур эмоциональным, а где-то, наоборот, потухшим. Стараюсь работать над этим, – сказал нападающий «Авангарда» Илья Рейнгардт.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий