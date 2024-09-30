Блэйз не получил контракт после просмотра в «Ванкувере». Форвардом интересовались в КХЛ
Самуэль Блэйз не получил предложение от «Ванкувера».
«Кэнакс» не предложили форварду полноценное соглашение после просмотра.
Напомним, что к хоккеисту ранее проявлили интерес в КХЛ – в частности, сообщалось про заинтересованность «Ак Барса».
Прошлые два сезона Блэйз провел в НХЛ за «Сент-Луис». В лиге он также выступал за «Рейнджерс», в общей сложности провел 257 матчей и набрал 71 (27+44) очко.
В плей-офф на его счету 27 игр и 8 (3+5) баллов. В 2019 году канадец стал обладателем Кубка Стэнли с «Блюз».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Ванкувера»
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