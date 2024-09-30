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  • Кристиан Ярош: «Возвращаться после травмы всегда непросто, но сейчас я здоров, чувствую себя хорошо. Рад снова быть вместе с командой, рассчитываю, что ЦСКА будет побеждать»
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Кристиан Ярош: «Возвращаться после травмы всегда непросто, но сейчас я здоров, чувствую себя хорошо. Рад снова быть вместе с командой, рассчитываю, что ЦСКА будет побеждать»

Кристиан Ярош поделился ожиданиями от игры с «Динамо».

Ярош пропустил начало сезона из-за повреждения. Он вернулся в состав ЦСКА в матче против «Спартака» (2:3 ОТ).

 – Я не играл месяц, но сейчас чувствую себя хорошо. Всегда непросто возвращаться в игру после травмы, но сейчас я здоров, спасибо нашим докторам, они помогли мне. Я рад снова быть вместе с командой, рассчитываю, что мы будем побеждать. 

 – Дерби со «Спартаком» стало твоим первым официальным матчем за ЦСКА после возвращения в клуб. Придавал этот факт дополнительных эмоций? 

 – Да, конечно. Когда я играл за ЦСКА в прошлый раз, я получил травму и не смог закончить сезон, не принимал участия в играх. И в последней игре перед стартом нынешнего сезона я тоже получил повреждение. Так что это действительно был эмоциональный момент. 

– Что думаешь о нашем завтрашнем сопернике? 

– Безусловно, у «Динамо» хорошая команда, как и у нас. Завтра, очевидно, будет очень тяжелая игра, как и всегда в матчах между московскими командами. Мы не ожидаем, что будет легко, готовимся так же серьезно, как и к любому матчу.  

– Какой игры ждешь от «Динамо» – с акцентом на оборону или более агрессивной?  

– Сложно сказать, я не могу залезть к ним в голову или заглянуть в их раздевалку, чтобы ответить на этот вопрос. Но я считаю, что не так важно, как они будут играть. Важнее, как сыграем мы сами, – сказал защитник ЦСКА Кристиан Ярош.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ЦСКА
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