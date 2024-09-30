«Нэшвилл» выставил Беллоуза и Хинострозу на драфт отказов для отправки в АХЛ, «Калгари» – Фрка

«Нэшвилл» выставил Киффера Беллоуза и Винса Хинострозу на драфт отказов.

Обоим форвардам необходимо пройти эту процедуру для отправки в АХЛ.

26-летний Беллоуз (19-й номер драфта НХЛ-2016) в прошлом сезоне играл в лиге за фарм «Торонто» и набрал 49 (27+22) очков в 52 играх.

30-летний Хиностроза сыграл 14 матчей за «Питтсбург» в НХЛ (3 очка, 1+2) и 42 – за «Уилкс-Бэрри» в АХЛ (35 баллов, 16+19).

Также на драфт отказов с целью отправки в АХЛ выставлен форвард «Калгари » Мартин Фрк .

30-летний чешский нападающий прошлый сезон провел в Швейцарии, где сыграл в общей сложности 33 матча за «Берн» и «Рапперсвиль» и набрал 16 (7+9) очков.