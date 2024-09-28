Светлаков о том, будет ли лишняя мотивация на матч против ЦСКА: «Если скажу нет, мне никто не поверит. Для меня такое будет впервые. Очень интересно»

Андрей Светлаков высказался о том, будет ли лишней мотивацией матч против ЦСКА.

28-летний нападающий «Трактора» выступал за армейцев с 2015 по 2024 год и выиграл с клубом 3 Кубка Гагарина. Челябинский клуб сыграет с ЦСКА на выезде 5 октября.

– У «Трактора» в матче с «Авангардом» (4:2 – Спортс’‘) действительно пошло. Это, прежде всего, кураж, или просто команда нащупывает игру?

– Куражом это не назовешь. Мы были внимательнее к игре. Дальше решили действовать в своей манере.

– Не можем не спросить про большинство. Это результат постоянной работы игроков и Рафаэля Рише?

– Конечно, это результат нашей общей работы. Еще есть над чем работать и к чему стремиться, мы будем и дальше стараться совершенствоваться.

Рафаэль Рише много показывает при определенных разборах, также анализируем стандартные ситуации игры соперника. Мы вместе с бригадами большинства разбираемся.

– Какие планы у команды на ближайшие дни перед выездом? В Москве будет дополнительной мотивацией матч против ЦСКА?

– Если скажу нет, мне никто не поверит. Для меня такое будет впервые. Очень интересно. Посмотрим, как все сложится, – сказал Светлаков .