Свечников забил за «Каролину» в выставочном матче с «Флоридой»
Андрей Свечников забил за «Каролину» в выставочном матче с «Флоридой».
Форвард «Харрикейнс» установил окончательный счет в предсезонном матче с «Пантерс» (8:2). Южане выступали не основным составом.
Россиянин (17:26, 4:12 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ и применил 2 силовых приема.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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