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Свечников забил за «Каролину» в выставочном матче с «Флоридой»

Андрей Свечников забил за «Каролину» в выставочном матче с «Флоридой».

Форвард «Харрикейнс» установил окончательный счет в предсезонном матче с «Пантерс» (8:2). Южане выступали не основным составом. 

Россиянин (17:26, 4:12 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ и применил 2 силовых приема. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
выставочные матчи
logoКаролина
logoФлорида
logoНХЛ
logoАндрей Свечников
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