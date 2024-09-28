Андрей Свечников забил за «Каролину» в выставочном матче с «Флоридой».

Форвард «Харрикейнс» установил окончательный счет в предсезонном матче с «Пантерс» (8:2). Южане выступали не основным составом. Россиянин (17:26, 4:12 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ и применил 2 силовых приема.