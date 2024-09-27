Подскребалин пропустил 3 гола и был заменен на Набокова в матче против «Ак Барса»
Вратарь «Металлурга» Никита Подскребалин был заменен в матче против «Ак Барса».
Голкипер не доиграл до конца игру против казанского клуба (1:3, 2-й период).
26-летний Никита Подскребалин пропустил 3 шайбы к 27-й минуте матча, после чего был заменен.
Место в воротах занял Илья Набоков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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