Подскребалин пропустил 3 гола и был заменен на Набокова в матче против «Ак Барса»

Вратарь «Металлурга» Никита Подскребалин был заменен в матче против «Ак Барса».

Голкипер не доиграл до конца игру против казанского клуба (1:3, 2-й период).

26-летний Никита Подскребалин пропустил 3 шайбы к 27-й минуте матча, после чего был заменен.

Место в воротах занял Илья Набоков .