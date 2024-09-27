Николишин о «России 25»: «Блажь, неприемлемо, глупость. Собранная по непонятному принципу команда, в ней в основном – игроки СКА. Сыграли с Беларусью, зачем – непонятно»

Андрей Николишин подверг критике проведение матчей команды «Россия 25».

В 2023 и 2024 году команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга после завершения сезона КХЛ проводила серию матчей против сборной Беларуси.

– Сборная «России 25» – что это?

– Нет никакой «России 25». Это все блажь. Есть команда, которую собрали по непонятному принципу, но в ней в основном – игроки СКА.

Ну прокатились по городам, сыграли с Беларусью. Тоже непонятно – зачем.

Вы сами смотрели эти матчи?

– Нет.

– Думаю, мало кто смотрел. Возможно, это для людей, кто пошел на стадион, чтобы увидеть ребят-звезд из КХЛ. В городах, где КХЛ нет, – в Туле, например.

Но большой и понятной цели я не вижу. Сезон закончился, ребятам хорошо бы отдохнуть, а они поехали в турне. Чтобы обкатать молодежь? Так она в сезоне обкатана.

Чтобы сыграть на уровне сборной? Но для меня сборная – это все сильнейшие в составе. Там они были? Однозначно нет. Тогда это не сборная.

Далее – вы назвали ее U-25. Но есть ребята, кто старше 25.

Для меня подмена понятий – неприемлемо, глупость, – сказал бывший нападающий сборной России Андрей Николишин в интервью Спортс’’.

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Ротенберг о «России 25»: «Вся страна переживала за сборную, хочу поблагодарить «Матч ТВ» за прекрасное освещение игр. Нас смотрели 295,9 млн человек, а суммарный охват КХЛ – 1,1 млрд»