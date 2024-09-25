«Ак Барс» выиграл 4-й матч подряд. У команды Гатиятулина 5 побед в 7 матчах сезона КХЛ

«Ак Барс» одержал 4-ю победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Анвара Гатиятулина обыграла «Ладу» в гостях со счетом 4:3.

Таким образом, «Ак Барс » выиграл 4 матча подряд. Всего со старта сезона КХЛ казанский клуб одержал 5 побед в 7 играх.

Казанцы на данный момент занимают 5-е место в таблице Восточной конференции, набрав 10 очков.