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  • Кессел готов подписать пробный контракт в НХЛ и ждет предложений. 36-летний форвард не играл в прошлом сезоне
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Кессел готов подписать пробный контракт в НХЛ и ждет предложений. 36-летний форвард не играл в прошлом сезоне

Фил Кессел готов подписать пробный контракт в НХЛ.

По информации инсайдера TSN Пьера ЛеБрюна, 36-летний форвард готов приехать в тренировочный лагерь команды, если его кандидатура будет интересна.

Кессел не играл в официальных матчах в прошлом сезоне. В феврале он тренировался с фарм-клубом «Ванкувера» в АХЛ, но генеральный менеджер Патрик Альвин решил не подписывать контракт с нападающим.

Фил является рекордсменом НХЛ по числу игр подряд без пропусков в регулярных чемпионатах – 1064 матча, серия продолжается с октября 2009 года.

Он провел в регулярных чемпионатах НХЛ 1286 игры и набрал 992 (413+579) очка. В плей-офф – 100 матчей и 83 (34+49) балла.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
возможные переходы
logoФил Кессел
logoНХЛ
Пьер ЛеБрюн
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