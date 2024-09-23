Форвард «Локомотива» Фроуз о Ярославле: «Мне тут нравится! Центр города классный, каток тоже неплохой, фанаты – просто улет!»

Байрон Фроуз сделал комплименты Ярославлю и болельщикам «Локомотива».

33-летний форвард «Локомотива » набрал 2 (1+1) очка в 7 играх Фонбет Чемпионата КХЛ при полезности «+2».

«Мне тут нравится! Центр города классный, каток тоже неплохой, фанаты – просто улет! Так что все замечательно.

Как процесс адаптации? Я бы сказал, что эта неделя выдалась очень трудной. В КХЛ другой стиль игры, к которой мне надо привыкнуть. Тут надо много кататься и использовать все свои навыки», – сказал канадец.