Форвард «Локомотива» Фроуз о Ярославле: «Мне тут нравится! Центр города классный, каток тоже неплохой, фанаты – просто улет!»
Байрон Фроуз сделал комплименты Ярославлю и болельщикам «Локомотива».
33-летний форвард «Локомотива» набрал 2 (1+1) очка в 7 играх Фонбет Чемпионата КХЛ при полезности «+2».
«Мне тут нравится! Центр города классный, каток тоже неплохой, фанаты – просто улет! Так что все замечательно.
Как процесс адаптации? Я бы сказал, что эта неделя выдалась очень трудной. В КХЛ другой стиль игры, к которой мне надо привыкнуть. Тут надо много кататься и использовать все свои навыки», – сказал канадец.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
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