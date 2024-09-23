Защитник «Калгари» Грушников подрался с Такером Робертсоном в выставочном матче против «Сиэтла»

Артем Грушников подрался в выставочном матче «Калгари» и «Сиэтла».

«Флэймс» одержали крупную победу в предсезонном матче – 6:1.

21-летний россиянин завершил матч с нейтральной полезностью.

Защитник канадского клуба набрал 7 минут штрафа, в том числе 5 – за драку с форвардом «Кракена» Такером Робертсоном во втором периоде.