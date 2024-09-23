Защитник «Калгари» Грушников подрался с Такером Робертсоном в выставочном матче против «Сиэтла»
Артем Грушников подрался в выставочном матче «Калгари» и «Сиэтла».
«Флэймс» одержали крупную победу в предсезонном матче – 6:1.
21-летний россиянин завершил матч с нейтральной полезностью.
Защитник канадского клуба набрал 7 минут штрафа, в том числе 5 – за драку с форвардом «Кракена» Такером Робертсоном во втором периоде.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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