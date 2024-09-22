Агент Кирилла Пилипенко рассказал, что игроком интересуются некоторые клубы.

27-летний форвард набрал 9 (6+3) очков за 8 матчей со старта этого регулярного чемпионата.

– Кирилл Пилипенко смог добиться такого прогресса в своей игре благодаря главному тренеру «Северстали» Андрею Козыреву?

– Пилипенко показывал хорошую статистику еще в ВХЛ, потом в ХК «Сочи» и в «Северстали» при Андрее Разине, он тоже сильно выделялся.

Козырев ему много доверяет, он является лидером команды и выходит в топ-6, много играет в большинстве. Хоккей, который ставит главный тренер, позволяет Пилипенко раскрыть свое мастерство.

– Журналисты говорят, что на Пилипенко будет большой спрос в межсезонье. Он будет неограниченно свободным агентом?

– Да, он будет неограниченно свободным агентом. Спрос уже есть, многие тренеры в нем заинтересованы. Но пока никакие условия мы ни с кем не обсуждаем, Кирилл полностью сконцентрирован на игре в Череповце.

В «Северстали » ему комфортно. Сейчас главная задача – показать максимальный результат и ту красивую игру, которую пропагандирует клуб. А после окончания сезона уже станем думать и смотреть, где будет Козырев – в этой команде или другой, – заявил хоккейный агент Александр Черных .