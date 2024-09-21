Малкин о 19-м сезоне в НХЛ: «Я старше всех в «Питтсбурге». Хочу быть лидером в раздевалке, больше говорить с ребятами, с тренерами»

Евгений Малкин заявил, что хочет лучше проявлять свои лидерские качества.

Новый сезон станет для 38-летнего форварда «Питтсбурга » 19-м в НХЛ . В его активе 1145 игр за клуб в регулярных чемпионатах и 1296 (498+798) очков.

Малкин стал самым возрастным игроком в текущем составе команды. В прошлом сезоне им был форвард Джефф Картер, летом завершивший карьеру.

«Постараюсь немного больше быть лидером. У меня большой опыт. Я старше всех в команде.

Буду стремиться быть лидером в раздевалке, больше говорить с ребятами, с тренерами. Вот в чем я могу прибавить», – сказал Малкин , который является альтернативным капитаном «Пингвинс».