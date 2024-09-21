Малкин о 19-м сезоне в НХЛ: «Я старше всех в «Питтсбурге». Хочу быть лидером в раздевалке, больше говорить с ребятами, с тренерами»
Евгений Малкин заявил, что хочет лучше проявлять свои лидерские качества.
Новый сезон станет для 38-летнего форварда «Питтсбурга» 19-м в НХЛ. В его активе 1145 игр за клуб в регулярных чемпионатах и 1296 (498+798) очков.
Малкин стал самым возрастным игроком в текущем составе команды. В прошлом сезоне им был форвард Джефф Картер, летом завершивший карьеру.
«Постараюсь немного больше быть лидером. У меня большой опыт. Я старше всех в команде.
Буду стремиться быть лидером в раздевалке, больше говорить с ребятами, с тренерами. Вот в чем я могу прибавить», – сказал Малкин, который является альтернативным капитаном «Пингвинс».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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